Smartoprics Group AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Smartoprics Group AS Registered präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 272,4 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,4 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at