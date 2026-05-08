Smartoprics Group AS Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Smartoprics Group AS Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 222,9 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,9 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at