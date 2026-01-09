RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
09.01.2026 06:00:20
Smartphone and PC prices set to rise as AI boom drains memory chips
Executives at Consumer Electronics Show suggest drive to build infrastructure is reshaping economics of consumer techWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!