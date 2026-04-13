Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.04.2026 09:18:00
Smartphonemarkt schrumpfte im 1. Quartal: Apple trotzt dem Trend
Der weltweite Smartphonemarkt war im ersten Quartal 2026 rückläufig. Nur Apple legte mit seinen iPhones zu und überholte erstmals Samsung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
|
11.04.26
|Apple-Event WWDC angekündigt: Das wird vom Tech-Konzern jetzt erwartet (finanzen.at)
|
09.04.26
|Apple-Aktie: Mega-Update beim iPhone - historische Änderungen möglich (finanzen.at)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 000,00
|0,00%
|Apple Inc.
|225,80
|0,09%
|Samsung
|211 000,00
|2,18%
|Samsung ADRs
|2 120,00
|4,18%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|144 600,00
|2,26%
|Samsung GDRS
|3 100,00
|3,68%