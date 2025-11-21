21.11.2025 18:03:38

Smartphones an Schulen - Klingbeil setzt auf Chancen

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil ist anders als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegen ein Verbot von Handys und Social Media an Schulen. "Ich bin nicht überzeugt, dass dies der richtige Weg ist", sagte der SPD-Chef beim Besuch eines Instituts der Universität Witwatersrand im südafrikanischen Johannesburg, an dem unter dem Titel "Digitale Kompetenzen für Jobs und Einkommen" Digitalexpertinnen und -experten ausgebildet werden. Vielmehr müsse unbedingt darüber gesprochen werden, "wie wir beispielsweise Gamification im modernen Unterricht einsetzen können".

Bei Gamification geht es darum, spielerische Elemente und Fähigkeiten aus der Computer- und Videospielbranche auf andere Bereiche wie etwa der Bildung oder in der Gesundheitsbranche zu übertragen.

Vizekanzler Klingbeil wird in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg am Samstag und Sonntag gemeinsam mit Friedrich Merz am G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer teilnehmen.

Merz hatte Anfang Oktober ein Verbot von Handys an Grundschulen befürwortet. Der CDU-Chef bejahte in der ARD-Sendung "Caren Miosga" eine entsprechende Frage. Social Media erst für Jugendliche ab 16 Jahren freizugeben, werde man jedoch nicht so einfach durchsetzen können, sagte Merz. Er habe aber große Sympathien für Länder, die das bereits umgesetzt hätten. "Kinder müssen rechnen, schreiben und lesen lernen und nicht auf dem Handy herumspielen", betonte der Kanzler.

Klingbeil sagte nun vor Studentinnen und Studenten der Universität in Johannesburg: "Sie müssen wissen, dass in Deutschland derzeit darüber diskutiert wird, wie man Smartphones und soziale Medien aus Schulen verbannen kann." Wenn es um künstliche Intelligenz gehe, werde immer wieder darüber diskutiert, wie gefährlich diese sei. "Ich wünsche mir eine optimistischere Debatte darüber."

Natürlich gebe es Sorgen, durch KI würden viele Arbeitsplätze verloren gehen. "Andererseits glaube ich aber auch, dass wir Neue schaffen können", sagte Klingbeil. "Deshalb müssen wir beide Seiten beleuchten: die Gefahren und die Chancen." Als Sozialdemokrat sei er überzeugt, dass der Einsatz von KI vielen Menschen die Arbeit erleichtern werde. Die Debatte darüber beginne gerade erst. Man müsse die Sichtweise auf diese Entwicklungen ändern und die damit einhergehenden Veränderungen besser verstehen, forderte der SPD-Politiker./bk/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:20 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
22:36 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen