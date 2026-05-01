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01.05.2026 06:31:29
Smartsens Technology (Shanghai) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Smartsens Technology (Shanghai) A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 CNY, nach 0,480 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 2,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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