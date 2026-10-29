Smartsens Technology (Shanghai) A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Smartsens Technology (Shanghai) A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,96 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at