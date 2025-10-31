Smartsens Technology (Shanghai) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smartsens Technology (Shanghai) A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 CNY gegenüber 0,310 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,56 Prozent auf 2,53 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at