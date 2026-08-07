SmartStop Self Storage REIT A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SmartStop Self Storage REIT A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SmartStop Self Storage REIT A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,3 Millionen USD – ein Plus von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SmartStop Self Storage REIT A 66,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at