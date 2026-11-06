SmartStop Self Storage REIT A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SmartStop Self Storage REIT A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 70,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at