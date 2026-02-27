SmartStop Self Storage REIT A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SmartStop Self Storage REIT A äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SmartStop Self Storage REIT A im vergangenen Quartal 78,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SmartStop Self Storage REIT A 60,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 281,14 Millionen USD, während im Vorjahr 237,01 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at