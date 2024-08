SmartStop Self Storage REIT A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SmartStop Self Storage REIT A hat am 13.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem Umsatz von 59,2 Millionen USD, gegenüber 59,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at