SmartStop Self Storage REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SmartStop Self Storage REIT hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 81,8 Millionen USD gegenüber 70,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at