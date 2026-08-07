SmartStop Self Storage REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SmartStop Self Storage REIT veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie generiert.

SmartStop Self Storage REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at