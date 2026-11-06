SmartStop Self Storage REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SmartStop Self Storage REIT hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 70,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at