SmartStop Self Storage REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SmartStop Self Storage REIT hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT -0,150 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 78,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at