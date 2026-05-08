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08.05.2026 06:31:29
SmartStop Self Storage REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SmartStop Self Storage REIT lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte SmartStop Self Storage REIT einen Gewinn von -0,150 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SmartStop Self Storage REIT einen Umsatz von 65,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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