SmartStop Self Storage REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SmartStop Self Storage REIT hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 79,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at