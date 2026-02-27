SmartStop Self Storage REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SmartStop Self Storage REIT lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 78,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT 60,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SmartStop Self Storage REIT mit einem Umsatz von insgesamt 281,14 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at