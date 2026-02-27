|
27.02.2026 06:31:29
SmartStop Self Storage REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SmartStop Self Storage REIT lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 78,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT 60,6 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat SmartStop Self Storage REIT mit einem Umsatz von insgesamt 281,14 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,62 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.