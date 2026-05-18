Smartvalue legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smartvalue hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,18 JPY gegenüber -13,160 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at