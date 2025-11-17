Smartvalue legte Quartalsergebnis vor

Smartvalue hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 23,36 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,870 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Smartvalue in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 805,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at