Smartvalue legte Quartalsergebnis vor

Smartvalue hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -23,360 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at