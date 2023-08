Smartwatches sorgen für Erreichbarkeit auf dem Schulweg

Neues Schuljahr: Smartwatch macht Kinder auf dem Schulweg erreichbarXplora X6Play und Apple Watch SE bei Vodafone im Smart Tech M Tarif ab 9,99 EuroDas neue Schuljahr startet für viele Kinder aufregend: Neue Schule, neue Freunde, längere Unterrichtszeiten und ganz viel zu lernen. Viele Eltern möchten Ihre Kinder auf dem Schulweg gerne erreichen. Insbesondere für jüngere Kinder ist eine Smartwatch als Einstiegsgerät für die Kommunikation in der Regel besser geeignet als ein Smartphone. Vodafone bietet mit der Xplora X6Play in Kombination mit dem Tarif ‚Smart Tech M‘ eine passende Lösung. Auch die Apple WatchSE kommt mit den Apple Family Features für Kinder in Frage.Xplora X6Play und Apple Watch SE im Smart Tech M TarifVodafone bietet beim Thema Smartwatches für Kinder ein Rundum-sorglos-Paket aus Mobilfunktarif und Hardware. Der Smart Tech M Tarif ist speziell für die Nutzung von Smartwatches ausgelegt und kann bei Vodafone mit zwei unterschiedlichen Smartwatch-Modellen kombiniert werden. Eine extra auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern zugeschnittene Smartwatch ist die Xplora X6Play.Aber auch die Apple WatchSE lässt sich auf Kinder zuschneiden: Mit den Apple Family Features bietet sie alle Funktionen, die auch Smartwatches für Kinder unterstützen. Dazu gehören auch Sicherheitsfunktionen. So kann zum Beispiel der Standort des Kindes im Bedarfsfall jederzeit nachvollzogen werden. Außerdem können sogenannte Sicherheitszonen festgelegt werde. Das sind voreingestellte Bereiche, bei deren Erreichen und Verlassen Eltern eine Benachrichtigung auf das eigene Smartphone erhalten. Zudem können nur voreingestellte Kontakte das Kind auf der Smartwatch anrufen, alle anderen Anrufe werden unterdrückt und nicht an die Uhr weitergeleitet. Im Schulmodus werden Anrufe und Nachrichten innerhalb einer gewissen Zeitspanne unterdrückt – diese kann von den Eltern individuell an die Schulzeiten des eigenen Kindes angepasst werden. Beide Smartwatches besitzen außerdem eine SOS-Taste, die die voreingestellten Notfallkontakte benachrichtigt. Außerdem wird im Falle eines Notrufs der genaue Standort des Kindes per GPS übertragen.Mit einer Smartwatch können Kinder viele Funktionen eines Smartphones nutzen, ohne eins besitzen zu müssen. So können sie beispielsweise Text- oder Sprachnachrichten an ausgewählte Kontakte senden und im Chat Modus Fotos oder Emojis an diese schicken. Insgesamt lassen sich bis zu 50 Kontakte speichern, mit denen das Kind über die eigene Smartwatch kommunizieren kann. Wenn das eigene Kind also nach der Schule spontan den besten Freund besuchen will, brauch es mit einer Smartwach für Kinder nicht mal ein Smartphone, um das mit den eigenen Eltern abzusprechen.Smartwatches für KinderZur WebsiteBack to School: Noch bis Oktober drei Monate kostenlosen Tarif sichernIn diesem Sommer bietet Vodafone zum Schulstart eine Aktion an, die genau auf die Smartwatches der Kleinsten zugeschnitten ist. Beim Kauf einer Smartwatch für Kinder mit dem Smart Tech M Tarif erlässt Vodafone noch bis einschließlich 4. Oktober im Rahmen einer Aktion seinen Kunden in den ersten drei Monaten die Kosten des Tarifs in Höhe von 9,99 Euro für die Xplora X6Play, beziehungsweise 14,99 Euro für die Apple Watch. Ab dem vierten Monat zahlen die Kunden dann den regulären monatlichen Preis zuzüglich der Gerätezuzahlung. Das Back to School Angebot von Vodafone gilt noch bis einschließlich 4. Oktober 2023.Smartwatches für Kinder sind eine individuelle Entscheidung Luisa Kaiser, Marketing Managerin bei Vodafone und zuständig für Smartwatches sagt: „Unsere Smartwatches für Kinder sind die perfekten Begleiter für den Start in die digitale Welt. Ob eine Smartwatch für Kinder als Kommunikationslösung in Frage kommt, muss jedoch jede Familie für sich selbst entscheiden. Wichtig ist es, dem Kind alle Funktionalitäten der Smartwatch und die Nutzungsmöglichkeiten transparent zu kommunizieren. Generell kann eine Smartwatch für Kinder Eltern helfen, die Kleinsten morgens mit einem guten Gefühl auf den Weg zur Schule zu verabschieden. Die Kinder wiederum lernen in einem begrenzten Umfang unsere vernetzte Welt zu erkunden – ohne direkt ein eigenes Smartphone zu besitzen.“Der Beitrag Smartwatches sorgen für Erreichbarkeit auf dem Schulweg erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel