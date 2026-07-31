Smartwell Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smartwell Technology A hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Smartwell Technology A ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at