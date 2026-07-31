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31.07.2026 06:31:29
Smartwell Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smartwell Technology A hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Smartwell Technology A ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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