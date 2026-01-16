Smartworks Coworking Spaces hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smartworks Coworking Spaces hat am 15.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,300 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,48 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at