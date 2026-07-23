|
23.07.2026 06:31:29
Smartworks Coworking Spaces präsentierte Quartalsergebnisse
Smartworks Coworking Spaces hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 INR, nach -0,410 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,60 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden INR in den Büchern standen.
Experten hatten einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5,41 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.