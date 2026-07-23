Smartworks Coworking Spaces präsentierte Quartalsergebnisse

Smartworks Coworking Spaces hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 INR, nach -0,410 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,60 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden INR in den Büchern standen.

Experten hatten einen Gewinn von 1,56 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5,41 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at