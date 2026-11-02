Smartworks Coworking Spaces stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smartworks Coworking Spaces veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,05 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,54 INR sowie einen Umsatz von 5,63 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at