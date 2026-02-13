SMC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SMC hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 671,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 660,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 209,66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMC 195,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at