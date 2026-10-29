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29.10.2026 06:31:29
SMC Global Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SMC Global Securities hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,42 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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