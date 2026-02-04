SMC Global Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SMC Global Securities hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMC Global Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,94 Milliarden INR im Vergleich zu 4,58 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at