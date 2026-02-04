|
04.02.2026 06:31:28
SMC Global Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SMC Global Securities hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMC Global Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,94 Milliarden INR im Vergleich zu 4,58 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.