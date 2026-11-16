SMC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SMC hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte SMC einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,77 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at