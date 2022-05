SMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMC ließ sich am 16.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SMC die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 690,27 JPY gegenüber 666,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

SMC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 160,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 609,92 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 185,58 Milliarden JPY geschätzt.

SMC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2923,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1831,98 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SMC 727,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 552,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2733,66 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 723,56 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.at