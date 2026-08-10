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10.08.2026 06:31:29
SMC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SMC hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1076,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SMC noch ein Gewinn pro Aktie von 543,79 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat SMC im vergangenen Quartal 270,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMC 200,18 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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