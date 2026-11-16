SMC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SMC veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 977,48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMC 701,81 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat SMC mit einem Umsatz von insgesamt 282,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 41,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at