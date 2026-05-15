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15.05.2026 06:31:29
SMC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SMC ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SMC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 723,07 JPY. Im letzten Jahr hatte SMC einen Gewinn von 564,33 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 232,61 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2640,04 JPY. Im letzten Jahr hatte SMC einen Gewinn von 2444,61 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 842,54 Milliarden JPY gegenüber 792,11 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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