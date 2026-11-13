sMedio, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

sMedio, ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat sMedio, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,65 Prozent auf 335,9 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 255,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at