sMedio,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

sMedio, hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 36,05 JPY. Im letzten Jahr hatte sMedio, einen Gewinn von 6,66 JPY je Aktie eingefahren.

sMedio, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 320,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at