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06.04.2026 11:05:18
SMFG, Nippon Life in talks to set up 500 billion yen private credit fund: sources
The fund will provide loans for leveraged buyouts and other areas such as real estate transactions and mezzanine financingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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