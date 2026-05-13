SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsstart steigen

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 13 163,73 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,551 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 176,60 Zählern und damit 0,435 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 119,53 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 186,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 158,61 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,660 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 13 145,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der SMI mit 13 600,67 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 165,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,631 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 3,44 Prozent auf 559,60 CHF), UBS (+ 1,89 Prozent auf 35,53 CHF), Logitech (+ 1,70 Prozent auf 81,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 82,20 CHF) und Novartis (+ 0,72 Prozent auf 116,74 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Givaudan (-1,34 Prozent auf 2 725,00 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 152,95 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 76,72 CHF), Alcon (-0,74 Prozent auf 49,79 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 507,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 540 221 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 277,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,56 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at