SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsstart steigen

Anleger in Zürich schicken den SMI am Morgen erneut ins Plus.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,45 Prozent auf 13 507,52 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,589 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,364 Prozent auf 13 495,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 446,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 490,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 518,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 3,11 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der SMI noch bei 13 067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 13 859,76 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, einen Stand von 12 269,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,96 Prozent zu Buche. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2,55 Prozent auf 160,65 CHF), Logitech (+ 1,80 Prozent auf 83,72 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 39,76 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 178,15 CHF) und Givaudan (+ 1,42 Prozent auf 2 856,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-2,09 Prozent auf 881,20 CHF), Zurich Insurance (-0,56 Prozent auf 569,40 CHF), Swiss Re (-0,53 Prozent auf 121,10 CHF), Swiss Life (-0,40 Prozent auf 854,20 CHF) und UBS (-0,05 Prozent auf 37,06 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 434 529 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 285,760 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at