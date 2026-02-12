SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 13 589,40 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,593 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,375 Prozent auf 13 597,94 Punkte an der Kurstafel, nach 13 547,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 603,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 586,32 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,553 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der SMI 13 426,98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 793,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wies der SMI einen Stand von 12 713,90 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 603,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,73 Prozent auf 61,16 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 162,25 CHF), Sonova (+ 1,20 Prozent auf 202,60 CHF), UBS (+ 1,01 Prozent auf 32,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 70,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swisscom (-1,78 Prozent auf 661,50 CHF), Logitech (-1,20 Prozent auf 70,98 CHF), Givaudan (-1,07 Prozent auf 3 048,00 CHF), Novartis (-0,76 Prozent auf 122,16 CHF) und Sika (+ 0,06 Prozent auf 157,60 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 175 678 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 305,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at