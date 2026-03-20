SMI aktuell: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,40 Prozent auf 12 508,78 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,527 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,559 Prozent fester bei 12 529,23 Punkten, nach 12 459,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 564,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 445,52 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 859,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 13 171,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 097,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,58 Prozent zu Buche. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 445,52 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,97 Prozent auf 64,46 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 42,96 CHF), Sika (+ 1,23 Prozent auf 127,90 CHF), Geberit (+ 1,10 Prozent auf 533,00 CHF) und Richemont (+ 1,03 Prozent auf 132,45 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0,94 Prozent auf 58,92 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 701,50 CHF), Nestlé (-0,16 Prozent auf 76,51 CHF), Givaudan (-0,11 Prozent auf 2 698,00 CHF) und Logitech (-0,06 Prozent auf 71,08 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 074 828 Aktien gehandelt. Mit 266,339 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,53 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at