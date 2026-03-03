SMI aktuell: Das macht der SMI mittags

Der SMI bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Dienstag sinkt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 2,94 Prozent auf 13 427,41 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,673 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,50 Prozent auf 13 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 834,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 359,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 645,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI stand vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 13 372,58 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 12 858,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 13 166,68 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (-1,57 Prozent auf 81,90 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 521,20 CHF), Swisscom (-1,74 Prozent auf 704,50 CHF), Logitech (-1,78 Prozent auf 69,44 CHF) und Alcon (-1,96 Prozent auf 64,06 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-6,71 Prozent auf 536,40 CHF), Swiss Life (-5,23 Prozent auf 823,00 CHF), Amrize (-4,69 Prozent auf 46,90 CHF), UBS (-4,24 Prozent auf 30,48 CHF) und Sika (-4,19 Prozent auf 150,80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 235 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316,416 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at