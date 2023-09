SMI aktuell: SMI am Freitagmittag fester

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:10 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,91 Prozent nach oben auf 11 016,68 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,227 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,309 Prozent auf 10 951,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 917,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 948,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 035,34 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,235 Prozent nach oben. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 29.08.2023, den Wert von 11 106,24 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 29.06.2023, einen Stand von 11 170,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, bewegte sich der SMI bei 10 126,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0,346 Prozent aufwärts. Bei 11 616,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 395,33 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 3,23 Prozent auf 113,45 CHF), Geberit (+ 1,90 Prozent auf 461,30 CHF), Swiss Life (+ 1,80 Prozent auf 575,40 CHF), Partners Group (+ 1,66 Prozent auf 1 040,50 CHF) und Lonza (+ 1,59 Prozent auf 428,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-0,74 Prozent auf 94,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 421,70 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 71,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 33,06 CHF) und Logitech (+ 0,48 Prozent auf 63,24 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 134 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,005 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

