SMI aktuell: SMI am Mittag leichter

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,48 Prozent schwächer bei 12 900,75 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,553 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,097 Prozent stärker bei 12 974,92 Punkten in den Handel, nach 12 962,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 889,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 978,62 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,577 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der SMI einen Wert von 13 807,04 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 13 136,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 062,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,62 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 3,06 Prozent auf 66,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 68,40 CHF), Partners Group (+ 1,53 Prozent auf 836,60 CHF), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 139,00 CHF) und Amrize (+ 1,27 Prozent auf 44,70 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Logitech (-5,89 Prozent auf 71,28 CHF), Nestlé (-2,59 Prozent auf 78,75 CHF), Swisscom (-2,41 Prozent auf 709,00 CHF), Novartis (-1,07 Prozent auf 120,48 CHF) und Lonza (-0,41 Prozent auf 486,30 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 864 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,095 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at