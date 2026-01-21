SMI aktuell: SMI am Mittwochmittag in Rot

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent auf 13 101,67 Punkte nach. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,545 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,295 Prozent auf 13 131,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 092,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 167,35 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, notierte der SMI bei 12 622,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 111,16 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,10 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 13 080,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,18 Prozent auf 550,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-1,50 Prozent auf 1 049,00 CHF), Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 560,80 CHF), Swiss Life (-1,07 Prozent auf 849,60 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 71,72 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 73,29 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 259 785 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at