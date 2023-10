SMI aktuell: SMI am Montagnachmittag im Plus

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Montag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,53 Prozent fester bei 10 378,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,163 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,525 Prozent fester bei 10 377,86 Punkten in den Handel, nach 10 323,71 Punkten am Vortag.

Bei 10 351,13 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 10 411,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 11 317,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der SMI mit 10 772,37 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gab der Index bereits um 5,47 Prozent nach. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 251,33 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,72 Prozent auf 241,85 CHF), Novartis (+ 0,92 Prozent auf 84,53 CHF), Swiss Life (+ 0,91 Prozent auf 575,00 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 539,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 428,10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Lonza (-1,68 Prozent auf 309,30 CHF), Givaudan (-1,22 Prozent auf 2 989,00 CHF), Sonova (-0,86 Prozent auf 207,70 CHF), Geberit (-0,81 Prozent auf 418,10 CHF) und Sika (-0,42 Prozent auf 213,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 569 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 264,426 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at