Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 06.01.2026 09:29:54

SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der SMI bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Der SMI legt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 13 278,54 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,204 Prozent höher bei 13 274,37 Punkten, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 268,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 289,96 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 12 936,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 551,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 691,13 Punkten gehandelt.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 64,04 CHF), Partners Group (+ 0,78 Prozent auf 1 038,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 175,35 CHF) und Geberit (+ 0,68 Prozent auf 620,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-1,59 Prozent auf 78,22 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF), Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF) und UBS (-0,08 Prozent auf 38,14 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 351 201 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,80 -0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 69,94 1,69% Alcon AG
Geberit AG (N) 665,80 0,57% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 191,40 2,27% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 83,94 -1,08% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,94 -0,56% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,75 3,66% Novartis AG
Partners Group AG 1 111,50 0,14% Partners Group AG
Richemont 186,10 0,00% Richemont
Roche AG (Genussschein) 0,00 0,00% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 139,00 -1,45% Swiss Re AG
UBS 40,41 -1,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 340,73 0,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen