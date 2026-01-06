SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der SMI bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Der SMI legt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 13 278,54 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,536 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,204 Prozent höher bei 13 274,37 Punkten, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 268,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 289,96 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 12 936,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 551,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 691,13 Punkten gehandelt.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 64,04 CHF), Partners Group (+ 0,78 Prozent auf 1 038,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 175,35 CHF) und Geberit (+ 0,68 Prozent auf 620,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-1,59 Prozent auf 78,22 CHF), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF), Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF) und UBS (-0,08 Prozent auf 38,14 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 351 201 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at