SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,51 Prozent stärker bei 14 552,39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,651 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,051 Prozent schwächer bei 14 471,03 Punkten, nach 14 478,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 428,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 552,39 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,57 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 13 956,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 298,26 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 12 622,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,85 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1,76 Prozent auf 78,48 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 90,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,24 Prozent auf 71,84 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 39,54 CHF) und Swiss Life (+ 0,99 Prozent auf 938,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Galderma (-0,43 Prozent auf 174,25 CHF), Richemont (-0,23 Prozent auf 175,60 CHF), Lonza (-0,22 Prozent auf 623,60 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 611,00 CHF) und Givaudan (+ 0,05 Prozent auf 3 962,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 365 709 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 326,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at