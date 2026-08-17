SMI aktuell: SMI beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Am Montag bewegte sich der SMI via SIX letztendlich 0,61 Prozent schwächer bei 14 302,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,259 Prozent auf 14 353,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14 390,67 Punkten am Vortag.

Bei 14 282,57 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 388,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Der SMI stand vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 14 343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der SMI bei 13 220,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 12 074,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,96 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,18 Prozent auf 213,80 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 123,40 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 140,45 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 566,40 CHF) und Roche (+ 0,28 Prozent auf 356,10 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Alcon (-2,97 Prozent auf 58,88 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), Givaudan (-2,66 Prozent auf 3 184,00 CHF) und Geberit (-1,84 Prozent auf 533,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 2 268 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at